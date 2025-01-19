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Посол Михаэлис: основы демократии в США будут подорваны при президентстве Трампа

Посол Михаэлис: основы демократии в США будут подорваны при президентстве Трампа

Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис считает, что при президентстве в США Дональда Трампа американские правоохранительные органы и средства массовой информации лишатся независимости, а крупные технологические компании смогут участвовать в управлении государством.

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