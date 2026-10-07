Ценовой бум: российская нефть показала 13-летний рекорд цены на мировом рынке

Цены на нефть марки Brent вновь преодолели отметку в 100 долларов за баррель. И это происходит, несмотря на многочисленные заявления официальных лиц США и Саудовской Аравии о том, что объёмы экспорты нефти из стран Персидского залива увеличиваются.
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