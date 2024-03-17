«Чего трясёшься, брат?»: глава Epic Games в письме Гейбу Ньюэллу назвал Valve «мерзавцами»

Гендиректор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) известен тем, как относится к комиссии Steam для разработчиков, и в деловой переписке с Valve несколько лет назад не постеснялся в выражениях, доказывая свою точку зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии