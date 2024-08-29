Биометрический контроль для туристов в ЮАР: что ждет российских путешественников?

В ЮАР вступает в силу новая система биометрического контроля. Все иностранные туристы, в том числе граждане России, с 29 августа этого года будут проходить процедуру сканирования отпечатков пальцев и сетчатки глаза не только по прибытии, но и при выезде из страны.