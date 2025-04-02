118 бросков в створ, нереализованный буллит, отменённый гол: СКА уступил «Динамо» в самом зрелищном матче Кубка Гагарина

«Динамо» вырвало победу у СКА в четвёртом матче серии стартового раунда плей-офф КХЛ. Подопечные Алексея Кудашова позволили сопернику отыграться со счёта 2:4 в концовке основного времени, дважды были близки к тому, чтобы уступить в первом овертайме, но взяли верх благодаря голу Максима Комтуа на 92-й минуте.
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