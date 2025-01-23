Хедж-фонды Азии зафиксировали максимальную годовую доходность с момента пандемии

Азиатские хедж-фонды в 2024 году продемонстрировали восстановление, при этом доходность многих из них показала двузначный прирост, поскольку китайские акции восстановились, а ралли бумаг в Японии достигло новых высот, пишет Bloomberg.
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