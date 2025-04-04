Политика как он...
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Политика как она есть

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Вэнс указал на главную ошибку Европы

Вэнс указал на главную ошибку Европы

Политики стран Европы ошибаются, утверждая, что Россия является для ЕС главной угрозой. На самом же деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

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