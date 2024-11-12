Селекционный центр по производству семян томатов откроют в Воскресенске

Тепличный комплекс «Подмосковье» ежегодно производит около 18 тонн томатов и огурцов. Благодаря поддержке региона предприятие получило 130 гектаров, где овощи выращивают в современных технологичных теплицах, а в будущем там возведут селекционный центр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии