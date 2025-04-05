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Трамп бросает перчатку Тегерану: запахло нефтью и напалмом

Трамп бросает перчатку Тегерану: запахло нефтью и напалмом

Очевидно, устав пинать безвольных и бессильных соперников, вроде Дании и Канады, на все его оплеухи отвечающих жалобным: «Дяденька, только не бейте!», Дональд Трамп решил подыскать себе спарринг-партнера посерьезнее.

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