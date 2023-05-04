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Источник сообщил РИА Новости, что риск срыва зерновой сделки остается, но есть надежда на решение

Источник сообщил РИА Новости, что риск срыва зерновой сделки остается, но есть надежда на решение

Риск срыва "зерновой сделки" в настоящий момент остается, однако надежда на решение проблем есть. Данную информацию предоставил в четверг РИА Новости знакомый с ходом переговоров источник.

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