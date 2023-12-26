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Как французская разведка проиграла России в Африке

Как французская разведка проиграла России в Африке

@ REUTERS Tекст: Евгений Крутиков Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку руководителя Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE), то есть внешней разведки, Бернара Эмие.

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