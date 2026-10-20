ФРАНЦИЯ. 7-й тур Сообщения о том, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную 7‑го тура французской «Лиги 1» по версии L’Équipe, наверное, стоило ждать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым