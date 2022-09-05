Посол МИД Чуров: Запорожье и Херсонская область вправе попросить РФ помочь с референдумами

Посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров заявил, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области при проведении референдумов имеют право обратиться за помощью к России и международным организациям.
Посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров заявил, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области при проведении референдумов имеют право обратиться за помощью к России и международным организациям.
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