Блинкен: Азербайджан готовится к вторжению в Армению

Военные силы Азербайджана в ближайшее время могут вторгнуться в южные районы Армении.Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил конгрессу о том, что армия Азербайджана готовится к вторжению в южные районы Армении.
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