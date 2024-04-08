Подписано соглашение между пензенским бизнес-омбудсменом и директором АНО «Геолком»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин и директор АНО по оказанию услуг в сфере развития геологии и недропользования « Геологический комитет» Юлия Матвеева подписали соглашение о сотрудничестве.
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