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В Британии опубликовали «шокирующие» сведения о российской армии

В Британии опубликовали «шокирующие» сведения о российской армии

Британский портал Express опубликовал статью, в которой сравнил военную мощь Москвы и Лондона. Примечательно, что силы королевства в заголовке материала назвали «британской армией», в то время как российских военных объединили под фамилией Путин.

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