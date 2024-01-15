Правительством России утверждена трехлетняя программа медпомощи по ОМС, что это значит Ирэн ОрлонскаяМихаил Мишустин утвердил программу госгарантий в сфере здравоохранения на 2024 год, а также плановые на 2025 и 2026 годы.