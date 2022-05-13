Учёные изобрели катализатор-«хамелеон», который способен модифицировать свои свойства для разных задач

Группа исследователей из Университета Миннесоты изобрела новаторское устройство, которое электронным способом преобразует один металл в поведение, аналогичное другому, чтобы использовать его в качестве катализатора для ускорения химических реакций.
Группа исследователей из Университета Миннесоты изобрела новаторское устройство, которое электронным способом преобразует один металл в поведение, аналогичное другому, чтобы использовать его в качестве катализатора для ускорения химических реакций.
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