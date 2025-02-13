Сбер и Ивановский ГМУ объединят усилия для развития сферы медицины региона

Партнёрство даст студентам еще больше возможностей для получения актуальных знаний и практических навыков, необходимых для успешного старта медицинской карьеры, и будет способствовать развитию сферы здравоохранения в регионе.
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