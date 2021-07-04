Почти 1,5 тыс. обманутых дольщиков восстановлены в правах за первое полугодие

Почти 1,5 тыс. обманутых дольщиков восстановлены в своих правах за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом на X Московском урбанистическом форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.