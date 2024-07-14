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Царьград

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В Ростове водитель легковушки врезался в автобус: есть пострадавшие

В Ростове водитель легковушки врезался в автобус: есть пострадавшие

Травмы получили два человека.Авария произошла в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова днём 13 июля. Легковой автомобиль врезался в автобус, двигавшийся во встречном направлении.

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