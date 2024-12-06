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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Новый Mitsubishi Pajero Mini может отобрать покупателей у Toyota Mini LandCruiser FJ и Suzuki Jimny

В Японии в моде вновь оказались мини-полноприводные автомобили. К вернувшемуся на родину Suzuki Jimny вскоре присоединится Toyota Mini LandCruiser FJ, который обещает оказаться более дешевым вариантом RAV4.

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