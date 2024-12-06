Новый Mitsubishi Pajero Mini может отобрать покупателей у Toyota Mini LandCruiser FJ и Suzuki Jimny

В Японии в моде вновь оказались мини-полноприводные автомобили. К вернувшемуся на родину Suzuki Jimny вскоре присоединится Toyota Mini LandCruiser FJ, который обещает оказаться более дешевым вариантом RAV4.
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