Границы нарушений речевого развития у детей оказались размытыми

Исследование опубликовано в Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Описание речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) является сложной задачей для исследователей, поскольку каждый ребенок демонстрирует уникальный языковый профиль, а попытки классифицировать их по сходным группам не всегда успешны.
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