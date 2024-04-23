Границы нарушений речевого развития у детей оказались размытыми

Исследование опубликовано в Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Описание речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) является сложной задачей для исследователей, поскольку каждый ребенок демонстрирует уникальный языковый профиль, а попытки классифицировать их по сходным группам не всегда успешны.