Сергей Собянин рассказал, как Москва делится с регионами опытом в сфере образования

Сергей Собянин сообщил, что Москва делится с регионами лучшими практиками в сфере образования. Учителей обучают Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет.
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