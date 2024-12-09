Андрей Прикотенко: «Алиса Бруновна была, конечно, помягче»

Один из самых популярных спектаклей в БДТ им. Г. А. Товстоногова – «Лето одного года» (12+). Как он создавался, нам рассказал режиссер-постановщик Андрей Прикотенко Спектакль «Лето одного года», поставленный режиссером Андреем Прикотенко по знаменитой пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере», – самый аншлаговый в БДТ имени Георгия Товстоногова.