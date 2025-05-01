Эксперт перечислила признаки не подходящего для пациента психолога

Квалифицированный психолог никогда не ставит какие бы то ни было диагнозы, не рекомендует и не отменяет приема препаратов, рассказала «Известиям» когнитивно-поведенческий психолог, кандидат психологических наук Елена Корбмахер 1 мая.
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