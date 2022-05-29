Цена за галлон бензина в Лос-Анджелесе поднялась до 7,83 доллара

Простые жители Калифорнии боятся заезжать на заправку, чтобы заправить свой автомобиль. Цены за один галлон бензина в Лос-Анджелесе подскочили до 7,83 доллара (120 рублей за литр), что является самой высокой ценой как в штате, так и во всей стране.