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Цена за галлон бензина в Лос-Анджелесе поднялась до 7,83 доллара

Цена за галлон бензина в Лос-Анджелесе поднялась до 7,83 доллара

Простые жители Калифорнии боятся заезжать на заправку, чтобы заправить свой автомобиль. Цены за один галлон бензина в Лос-Анджелесе подскочили до 7,83 доллара (120 рублей за литр), что является самой высокой ценой как в штате, так и во всей стране.

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