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Жанибек Алимханулы: «Я готов к Канело. Я говорил это раньше, говорю и сейчас»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанский боксер Жанибек Алимханулы ответил на вопрос о потенциальном бое с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе мексиканцем Саулем Альваресом.

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