Еще два инсайдера подтвердили существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion Вчера ...

Еще два инсайдера подтвердили существование ремейка The Elder Scrolls IV: OblivionВчера инсайдер Ex1stasis сообщил о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует и до его релиза осталось уже не так много времени – его выход запланирован в начале… источник#The_Elder_Scrolls.