Чернышов: молодежь стала одной из главных целей информационной политики Запада

Молодежь стала одной из главных целей информационной политики Запада. Об этом «Российской газете» заявил заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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