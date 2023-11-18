Иные аргументы на них не действуют

Natalija Osminina России нужно ВСЁ побережье Балтики- от Финляндии до ГДР, включая Польшу и Прибалтику. По крайней мере именно из этой стратегии исходит Путин.

Александр Николаевич Вы в карты не поглядываете? Прибалтика и фины не суть проблема, а вот Дания с сотнями своих островков в проливе реально терморем перекрывает выходы и проходы, а это толком не прописано и в Конвенции ООН по морским водам и проходам...