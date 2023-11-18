Сделан ещё один маленький шажок в направлении закрытия России Балтийского моря - "внутреннего моря НАТО".
Иные аргументы на них не действуют
Комментарии
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Natalija Osminina
России нужно ВСЁ побережье Балтики- от Финляндии до ГДР, включая Польшу и Прибалтику. По крайней мере именно из этой стратегии исходит Путин.
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11 час.
Александр Николаевич
Вы в карты не поглядываете? Прибалтика и фины не суть проблема, а вот Дания с сотнями своих островков в проливе реально терморем перекрывает выходы и проходы, а это толком не прописано и в Конвенции ООН по морским водам и проходам...
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11 час.
Natalija Osminina
Прописано, что можно проверять в таких-то и таких-то случаях. Но придумать новый пункт или нелепо трактовать старый можно всегда. Но не думаю, что Дания осмелится.
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11 час.
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