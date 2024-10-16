Захарова назвала «план победы» Зеленского «кровавой пеной»

МОСКВА, 16 октября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «план победы» Владимира Зеленского, выразила мнение, что этот документ представляет собой лишь набор бессвязных лозунгов и является проявлением неонацистских настроений.
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