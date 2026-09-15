Гибкий массив мемристоров на органической основе растворяется за шесть минут

Исследователи Сучжоуского университета науки и технологий разработали гибкий массив искусственных синапсов, изготовленный из органических материалов и пригодный для последующего растворения.
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