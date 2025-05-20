Известный политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков выступил с необычной инициативой в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».
Политолог Марков предложил заселять мигрантами русские деревни
Комментарии
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Аркадий Иванов
Лучше заселить русские деревни аолитологами Марковыми. Без права перемещения и пользования средствами связи (чтобы всякий бред не распространяли).
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4 час.
Наталия
Политолога Маркова необходимо срочно проверить на вменяемость и отстранить от публичных выступлений в СМИ и руководства Институтом политических исследований и любого другого подразделения. Но самое пикантное, что он выступил с такой инициативой не где -нибудь, а в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург»!
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4 час.
Ника
А кто-нибудь помнит от Маркова что-нибудь умное?
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4 час.
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