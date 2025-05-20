Политолог Марков предложил заселять мигрантами русские деревни

Лучше заселить русские деревни аолитологами Марковыми. Без права перемещения и пользования средствами связи (чтобы всякий бред не распространяли).

Наталия

Политолога Маркова необходимо срочно проверить на вменяемость и отстранить от публичных выступлений в СМИ и руководства Институтом политических исследований и любого другого подразделения. Но самое пикантное, что он выступил с такой инициативой не где -нибудь, а в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург»!