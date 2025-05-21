Что на самом деле происходит, когда рябь пространства-времени встречает черную дыру? Первое моделирование отголосков из прошлого в будущее

Представьте, что вы бросили камень в идеально гладкий пруд. Круги по воде — это почти как гравитационные волны, рябь самой ткани пространства-времени, предсказанная Эйнштейном и наконец-то пойманная нашими детекторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии