Хаматову выгнали из ресторана в Латвии

И

Иван

В Латвии не кто ты, хоть черножкожий, а против русского языка. У них свой гос язык, и говори на нём. Никаких русских языков вам. Забудьте. И во всей Прибалтике хотят так. И в Зеленстане. Кстати, попробуйте спросить в Париже, у вроде бы натур.француза, скажем, по-английски (сомневаясь, можно ли вообще-то, по-русски), о соседней улице или аптеке. Вас или пошлют на х.., или направят в другую сторону. Вот так и "бывшие" выдёргиваются, чего хотят. В 1991 году заложили мину замедленного действия. И последствия этого ещё ой как долго будут аж до не могу. Иван Ше.