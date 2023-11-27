48-летняя актриса Чулпан Хаматова покинула Россию после февральских событий 2022 года. Но своей в Европе она так и не стала.
Хаматову выгнали из ресторана в Латвии
Комментарии
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И
Иван
В Латвии не кто ты, хоть черножкожий, а против русского языка. У них свой гос язык, и говори на нём. Никаких русских языков вам. Забудьте. И во всей Прибалтике хотят так. И в Зеленстане. Кстати, попробуйте спросить в Париже, у вроде бы натур.француза, скажем, по-английски (сомневаясь, можно ли вообще-то, по-русски), о соседней улице или аптеке. Вас или пошлют на х.., или направят в другую сторону. Вот так и "бывшие" выдёргиваются, чего хотят. В 1991 году заложили мину замедленного действия. И последствия этого ещё ой как долго будут аж до не могу. Иван Ше.
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7 час.
Юрий Золотарев
"Получай, фашист, гранату!". За что, ппадла, боролась, на то и напоролась. ТАКИХ не жаль НИ В ГРАММ!!! В Россию если и вернётся, то будет работать только дояркой! (и то, если деревня ей позволит!).
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5 час.
Silver Kont
" К блядям почтенья нынче нету..."... В.В. Маяковский
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3 час.
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