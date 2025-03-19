Уиткофф - о Путине и Трампе: два великих лидера объединились ради человечества

ТАСС/Александр Казаков, Global Look Press/White House/Flickr.com Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за его действия по урегулированию конфликта на Украине и назвал его и президента США Дональда Трампа великими лидерами.