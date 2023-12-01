Наступила зима, и Киев официально признал провал контрнаступления. Новая стратегия президента Зеленского — глухая оборона, со строительством укреплений по всей границе с Россией и Белоруссией (ссылка).
Украина проигрывает спецоперацию на истощение
Комментарии
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Олег Щепанов
Ну какие переговоры с пиндосами ????
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19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Президент Путин встречался с Байденом в Швейцарии и выставил условия. Байден послал Путина.Затем был предъявлен ультиматум в декабре 2021 года. Там было все обозначено четко.И все еще кто-то хочет договариваться с США? Да, возможно они подпишут любые бумаги, любые. Но эти бумагибудут иметь пользу только для США, а для России эти подписанные США бумаги, будут иметь ничтожный вес. Это будет просто самообман.США подписывают бумаги, когда им надо вывернуться на время. Так было всегда и так будет. Поэтому можно сделать простой вывод, уничтожить США как гегемона, если не физически, то экономически. Сделать рядовым членом мирового сообщества и чтобы не высовывались из за океана.Точка.
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18 час.
Оксана Головенко
Девочки, мальчики - какая Венгрия, какая Польша... У нас госграница где была - там и будет... И ВСЕ отвалили со своим поганым "ната - железом" на границы 1997 года - или кто-то забыл где они были? В Карпатах, что ли? А Львов создан Рюриковичами, назван в честь князя Льва, пра-правнука самого Мономаха... А Приднестровье нужно пригреть - нечего им с этими "ромалами" маяться... И это - программа - минимум, ибо Прибалтику мы вообще-то купили у шведов в XVIII веке...
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18 час.
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