Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВлаДимир
    Нуфсьо. Теперь в России настанет голод🥲Жесткий ответ Рос...
  • александр бажан
    Получается, что нам Армения раньше поставляла заразную продукцию? Тогда надо привлечь к УК РФ тех предпринимателей, к...Жесткий ответ Рос...
  • Евгений Попов
    Польский экс-мини...

Украина проигрывает спецоперацию на истощение

Украина проигрывает спецоперацию на истощение

Наступила зима, и Киев официально признал провал контрнаступления. Новая стратегия президента Зеленского — глухая оборона, со строительством укреплений по всей границе с Россией и Белоруссией (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Щепанов
Ну какие переговоры с пиндосами ????
Ответить
19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Президент Путин встречался с Байденом в Швейцарии и выставил условия. Байден послал Путина.Затем был предъявлен ультиматум в декабре 2021 года. Там было все обозначено четко.И все еще кто-то хочет договариваться с США? Да, возможно они подпишут любые бумаги, любые. Но эти бумагибудут иметь пользу только для США, а для России эти подписанные США бумаги, будут иметь ничтожный вес. Это будет просто самообман.США подписывают бумаги, когда им надо вывернуться на время. Так было всегда и так будет. Поэтому можно сделать простой вывод, уничтожить США как гегемона, если не физически, то экономически. Сделать рядовым членом мирового сообщества и чтобы не высовывались из за океана.Точка.
Ответить
18 час.
Оксана Головенко
Девочки, мальчики - какая Венгрия, какая Польша... У нас госграница где была - там и будет... И  ВСЕ отвалили  со своим  поганым &quot;ната - железом&quot; на границы 1997 года -  или кто-то забыл где они были?  В Карпатах, что ли? А Львов создан Рюриковичами, назван в честь князя Льва, пра-правнука самого Мономаха... А Приднестровье  нужно пригреть - нечего им с этими &quot;ромалами&quot;  маяться... И это - программа - минимум, ибо Прибалтику мы вообще-то  купили у шведов  в XVIII веке...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх