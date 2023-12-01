Украина проигрывает спецоперацию на истощение

ЛК

Любовь Кузьмина

Президент Путин встречался с Байденом в Швейцарии и выставил условия. Байден послал Путина.Затем был предъявлен ультиматум в декабре 2021 года. Там было все обозначено четко.И все еще кто-то хочет договариваться с США? Да, возможно они подпишут любые бумаги, любые. Но эти бумагибудут иметь пользу только для США, а для России эти подписанные США бумаги, будут иметь ничтожный вес. Это будет просто самообман.США подписывают бумаги, когда им надо вывернуться на время. Так было всегда и так будет. Поэтому можно сделать простой вывод, уничтожить США как гегемона, если не физически, то экономически. Сделать рядовым членом мирового сообщества и чтобы не высовывались из за океана.Точка.