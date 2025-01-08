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Бен Аффлек обеспокоен лесными пожарами недалеко от своего особняка

Бен Аффлек обеспокоен лесными пожарами недалеко от своего особняка

Бен Аффлек попал в объективы журналистов и выглядел крайне раздосадованным и разбитым. Что же произошло в его жизни?  В престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс разгорелся крупный лесной пожар, охвативший территорию в 1344 гектара.

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