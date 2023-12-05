Cruise грозит штраф в $1,5 млн за несвоевременное и неполное предоставление информации о ДТП с наездом на пешехода

Компания Cruise со второго октября находится под пристальным вниманием регуляторов США в области безопасности дорожного движения, поскольку в тот злополучный день один из прототипов беспилотного такси совершил наезд на пешехода, а затем протащил его около шести метров, пытаясь освободить проезжую часть.