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На пути к расколу. Правительство потеряло поддержку восточных немцев: им ближе “запретные” партии

На пути к расколу. Правительство потеряло поддержку восточных немцев: им ближе “запретные” партии

© AP Photo / Markus Schreiber Вчера 896 прочитали Германия движется к политическому кризису, пишет UnHerd.

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