Это позорно: Маша Распутина отказалась от пенсии в восемь тысяч рублей

Маша Распутина отказалась от пенсии, назвав ее размер позорной для артиста Российская эстрадная исполнительница Маша Распутина приняла решение полностью отказаться от положенных ей государственных пенсионных выплат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Спасибо за мечту»: Семенович и ее миллиардер устроили сказку во Флоренции за 1,7 млн рублей
- Русский Шварценеггер спустил $20 000 в ресторанах Беверли-Хиллз, но официантки его ненавидят
- 14-летняя дочь Пересильд и Учителя сделала неожиданное заявление о своей карьере: «Мне очень интересна эта профессия»
Свежие комментарии