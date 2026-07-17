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Это позорно: Маша Распутина отказалась от пенсии в восемь тысяч рублей

Это позорно: Маша Распутина отказалась от пенсии в восемь тысяч рублей

Маша Распутина отказалась от пенсии, назвав ее размер позорной для артиста Российская эстрадная исполнительница Маша Распутина приняла решение полностью отказаться от положенных ей государственных пенсионных выплат.

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