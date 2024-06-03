Роспотребнадзор назвал заболевания, при которых нельзя есть окрошку

Кому противопоказан летний овощной летний суп?Одно из любимых блюд жителей юга России – окрошка. Это освежающий летний суп, основу которого составляют мелко нарезанные отварные и свежие овощи с добавлением прохладного кваса или кефира.
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