Мобильный эксперт Зубков рассказал, что обязательно нужно сделать при покупке подержанного смартфона

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. Перед покупкой смартфона на вторичном рынке важно для начала определиться с моделью, а также найти продавца, у которого будет оптимальное соотношение цены и качества желаемого товара.
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