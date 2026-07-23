В новую народную программу поступило почти 3 млн предложений

В новую народную программу «Единой России» поступило уже более трех миллионов предложений жителей. Такую цифру озвучил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию программы.
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