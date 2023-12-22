Кого могут начать штрафовать за отсутствие умных счётчиков в 2024 году

К 1 января истекает мораторий на данный вид штрафных санкций.Юрист Сергей Сергеев, специализирующийся на правовых спорах в сфере ЖКХ, напомнил, что с 1 января 2024 года могут начать применять штрафные санкции к поставщикам электроэнергии и организациям, обслуживающим сети, за неустановку умных счётчиков.