Раскрыт способ установки американских JDAM на украинские МиГ-29

The Drive: Киев использует специальные пилоны для установки бомб JDAM на МиГ-29 Украинские истребители МиГ-29 оснащают специальными пилонами, которые позволяют им использовать американские корректируемые бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER).
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