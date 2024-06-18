В России давно знают способ привести Запад в чувство с его требованиями репараций, вот и сейчас так будет

НП

Наталья Павлова

"...На «G7» западные страны решили выдать кредит 50 млрд долларов Украине ... за счёт доходов от замороженных российских средств...". Кредит! Но, кажется, кредит ведь выдаётся под проценты и под залог чего-то? Значит не выплатил вовремя кредит с процентами - отдай залог. Ведь, как известно, Запад отказался реструктуризации кредитов Украине, значит, хочет получить от Украины то, что уже ею заложено под кредиты. Ну, то есть «G7» планирует сначала ограбить Россию, а потом недотёпу-Украину. Ах, какая солидарность, какая помощь при том, ну совершенно "безвозмездная, то есть даром". А хохлы-то и не знают, что их сегодня так сгоняют на убой, не исключая женщин, чтобы очистить для Запада как можно больше территорий от населения, что фактически их заставят заплатить Западу двойную цену - жизнями украинцев и территориями с их природными ресурсами. А кредиты фашисты у руля государства 404 ещё, сколько успеют, наберут до того, как сбегут из проданной уже ими страны.