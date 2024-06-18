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В России давно знают способ привести Запад в чувство с его требованиями репараций, вот и сейчас так будет

В России давно знают способ привести Запад в чувство с его требованиями репараций, вот и сейчас так будет

В нашей истории есть рецепты, как надо действовать в сегодняшней ситуации, как считает политолог и писатель Николай Стариков.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...На «G7» западные страны решили выдать кредит 50 млрд долларов Украине ... за счёт доходов от замороженных российских средств...&quot;.          Кредит! Но, кажется, кредит ведь выдаётся под проценты и под залог чего-то? Значит не выплатил вовремя кредит с процентами - отдай залог. Ведь, как известно, Запад отказался реструктуризации кредитов Украине, значит, хочет получить от Украины то, что уже ею заложено под кредиты. Ну, то есть «G7» планирует сначала ограбить Россию, а потом недотёпу-Украину. Ах, какая солидарность, какая помощь при том, ну совершенно &quot;безвозмездная, то есть даром&quot;. А хохлы-то и не знают, что их сегодня так сгоняют на убой, не исключая женщин, чтобы очистить для Запада как можно больше территорий от населения, что фактически их заставят заплатить Западу двойную цену - жизнями украинцев и территориями с их природными ресурсами. А кредиты фашисты у руля государства 404 ещё, сколько успеют, наберут до того, как сбегут из проданной уже ими страны.
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