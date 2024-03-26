Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет

Пашиняна прикончат свои же, если не успеет убежать. А бежать ему некуда.

АС

Анатолий Страшко

Пашинян генетический диссидент. Он в своём развитии на уровне подростка. Которые оценивали страны по наличию кока-колы, жвачки, бургеров . Поэтому и армяне молодые за ним топают.