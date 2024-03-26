Банк Америки предупредил о грядущем кризисе из-за госдолга США. Американский госдолг с 2023 года каждые 100 дней растет на один триллион долларов.
Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет
Комментарии
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Владимир Терентьев
Пашиняна прикончат свои же, если не успеет убежать. А бежать ему некуда.
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19 час.
АС
Анатолий Страшко
Пашинян генетический диссидент. Он в своём развитии на уровне подростка. Которые оценивали страны по наличию кока-колы, жвачки, бургеров . Поэтому и армяне молодые за ним топают.
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14 час.
владимир рябченко
Гигант падая, многих может придавить...
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14 час.
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