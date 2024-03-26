Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Да эта статья тянет на статью!Почему у престу...
  • Светлана Касьянова
    Логика по-фински"На дорогах стоит...
  • АндрейБорков
    Ехал мальчик Юси на велосипеде, попало колесо в ямку, ударился мальчик Юси пиписькой о раму велосипеда, теперь мальчи..."На дорогах стоит...

Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет

Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет

Банк Америки предупредил о грядущем кризисе из-за госдолга США. Американский госдолг с 2023 года каждые 100 дней растет на один триллион долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Терентьев
Пашиняна прикончат свои же, если не успеет убежать. А бежать ему некуда.
Ответить
19 час.
АС
Анатолий Страшко
Пашинян генетический диссидент. Он в своём развитии на уровне подростка. Которые оценивали  страны по наличию кока-колы, жвачки, бургеров . Поэтому и армяне молодые за ним топают.
Ответить
14 час.
владимир рябченко
Гигант падая, многих может придавить...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх