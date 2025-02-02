На мигрантов, напавших на депутата, и угрожавших зарезать его, даже дело не завели: полиция прикрывает не понятно кого Ольга БезродняяИнцидент с нападением на депутата Сергея Турусина поднимает важные вопросы о безопасности и правопорядке в регионе.