На мигрантов, напавших на депутата, и угрожавших зарезать его, даже дело не завели: полиция прикрывает не понятно кого Ольга БезродняяИнцидент с нападением на депутата Сергея Турусина поднимает важные вопросы о безопасности и правопорядке в регионе.
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